ترمب يتفاخر: أخرجت بايدن من السباق الرئاسي (فيديو)

زعم المرشح الجمهوري دونالد ترمب أنه أخرج الرئيس الديمقراطي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما سخر من كامالا هاريس نائبة بايدن في مقطع فيديو نشره موقع “ديلي بيست”.

وجرى تصوير الرئيس السابق ترمب في أحد ملاعب الجولف الخاصة به، وبجواره ابنه بارون، وهو يطلب الإشادة على مناظرته أمام بايدن الذي أثار أداؤه المتعثر فيها قبل أسبوع دعوات من بعض الديمقراطيين إلى تنحيه عن الترشح.

ويقول ترمب في المقطع المنشور الأربعاء متحدثا عن بايدن “إنه سيخرج من السباق.. أخرجته”. ثم استخف بهاريس التي ترجح مصادر أنها قد تحل محل بايدن في الترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية إذا انسحب بايدن.

وقال عنها ترمب “إنها سيئة للغاية، إنها مثيرة للشفقة بشدة، إنها في غاية السوء”.

ودعمت حملة ترمب كلامه، وقال كريس لاسيفيتا المدير المشارك للحملة على منصة إكس “لا شيء غير صحيح في هذا الفيديو”.

وبحسب وكالة رويترز فإن مقطع الفيديو تم تصويره في “ترامب ناشونال جولف كلوب” في بلدة بدمينستر بولاية نيوجيرسي.

A video obtained by The Daily Beast shows presidential hopeful Donald Trump calling US President Joe Biden an “old, broken-down pile of crap” who is on the verge of pulling out of the November elections. The video, filmed while Trump sits in a golf cart with his son Barron, has… pic.twitter.com/a8eqtpWvKt — CYNN (@CYNN_Official) July 4, 2024

بايدن يواصل تبرير أدائه في المناظرة

وعلى الجانب الآخر، واصل بايدن محاولاته تبرير أدائه خلال مناظرته مع ترمب قبل أسبوع.

وأقر بايدن مجددا بأنه كان “سيئًا في المناظرة” خلال مقابلة مع إذاعة محلية في بنسلفانيا بُثّت صباح الخميس، لكنه قال “90 دقيقة على المسرح لا تمحو ما فعلته على مدى ثلاث سنوات ونصف سنة”.

ويواجه الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، جراء مخاوف جدية بشأن قدراته الذهنية.

لكن البيت الأبيض رفض بشكل قاطع احتمال سحب جو بايدن ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، الأربعاء، إن الرئيس “لا يفكر أبدا” في الانسحاب من السباق.

وقال بايدن في مقابلة مع إذاعة محلية في ويسكونسن (شمال) الخميس “لقد أخطأت”، لكنه وعد بالفوز قائلا “سوف نفوز بهذه الانتخابات”.