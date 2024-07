ترمب يتفاخر: أخرجت بايدن من السباق الرئاسي (فيديو)

زعم المرشح الجمهوري دونالد ترمب أنه أخرج الرئيس الديمقراطي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما سخر من كامالا هاريس نائبة بايدن في مقطع “فيديو” نشره موقع “ديلي بيست”.

وجرى تصوير الرئيس السابق ترمب في أحد ملاعب الجولف الخاصة به، وبجواره ابنه بارون، وهو يطلب الإشادة على مناظرته أمام بايدن الذي أثار أداؤه المتعثر فيها قبل أسبوع دعوات من بعض الديمقراطيين إلى تنحيه عن الترشح.

ويقول ترمب في المقطع المنشور، الأربعاء، متحدثًا عن بايدن “إنه سيخرج من السباق.. أخرجته”، ثم استخف بهاريس التي ترجح مصادر أنها قد تحل محل بايدن في الترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية إذا انسحب بايدن.

وقال عنها ترمب “إنها سيئة للغاية، إنها مثيرة للشفقة بشدة، إنها في غاية السوء”.

ودعمت حملة ترمب كلامه، وقال كريس لاسيفيتا المدير المشارك للحملة على منصة “إكس”: “لا شيء غير صحيح في هذا الفيديو”.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن مقطع “الفيديو” تم تصويره في “ترامب ناشونال جولف كلوب” في بلدة بدمينستر بولاية نيوجيرسي.

