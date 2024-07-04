“كفى لحكومة الدمار”.. معارضون إسرائيليون يغلقون طريقا قرب تل أبيب (فيديو)

أغلق معارضون للحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، طريقا سريعا قرب تل أبيب خلال مظاهرة تطالب بانتخابات مبكرة، ورفع المحتجون لافتة كتب عليها “كفى لحكومة الدمار”.

وأظهرت مقاطع فيديو من الطريق السريع أيالون، المتظاهرين وهم يرفعون لافتة كبيرة كتب عليها “كفى لحكومة الدمار”.

ورفع المتظاهرون أعلاما إسرائيلية ومنعوا السيارات من التقدم في وقت الذروة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مناوشات بين متظاهرين وأحد الإسرائيليين بعد منع السيارات من التقدم.

من جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أخلت الشارع المتظاهرين، وأعادت حركة المرور، وقالت إنها أصدرت بلاغات بحق اثنين من المتظاهرين، لقيامهما بعرقلة المرور.

احتجاجات مستمرة

وصعّد معارضون للحكومة الإسرائيلية، من احتجاجاتهم، خلال الأسابيع الأخيرة، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

ويتظاهر إسرائيليون وأهالي محتجزين بصورة شبه يومية، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، وقال ذوو الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إنه لا يمكن إبرام الصفقة دون إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وخرجت قبل أيام، أضخم مظاهرة في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ تظاهر الآلاف في ساحة وسط مدينة تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية، وإسقاط حكومة نتنياهو عبر إجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت صحيفة معاريف أن الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس شارك في مظاهرة مطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، في النقب جنوبي إسرائيل.

ويتوقع أن ترتفع وتيرة المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في أنحاء إسرائيل، وسط الجمود الذي يسود مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.