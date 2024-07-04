من هو الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري الجديد؟

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، تعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، خلفًا للفريق أسامة عسكر.

جاء ذلك في بيان للرئاسة، بعد وقت قصير من تعيين السيسي، الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا جديدًا للدفاع ضمن تعديل وزاري واسع.

من هو الفريق أحمد خليفة؟

بحسب السيرة الذاتية التي نشرها المتحدث العسكري، ولد الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1966، وتخرج في الكلية الحربية عام 1987 ضمن الدفعة 80.

ينتمي خليفة إلى سلاح المدفعية، وحصل خلال مسيرته العسكرية على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، إلى جانب حصوله على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية.

كما نال خليفة ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

شغل خليفة العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة، حيث بدأ كمساعد مدير المدفعية، ثم تولى إدارة معهد المدفعية.

انتقل بعد ذلك ليصبح مديرًا لإدارة الشؤون المعنوية، قبل أن يتولى رئاسة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ورئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة.

كما شغل خليفة منصب أمين عام وزارة الدفاع.

#المتحدث_العسكرى : السيرة الذاتية للفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة … إنستجرام :https://t.co/gCrygjzhkH

ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/Eg0uJI7v1e — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 3, 2024

أبرز التعيينات الجديدة

وفي وقت سابق الأربعاء، أدى الفريق أول عبد المجيد صقر اليمين الدستورية أمام السيسي وزيرًا للدفاع، خلفًا للفريق أول محمد زكي.

وبالإضافة إلى تعيين رئيس الأركان ووزير الدفاع، أصدر السيسي قرارات بتعيين عدد من المسؤولين في مناصب جديدة: