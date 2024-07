استطلاع للرأي: فوز كاسح لحزب العمال في الانتخابات العامة في بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أن حزب العمال حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات العامة في بريطانيا التي جرت الخميس.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحف بريطانية مثل “الغارديان” و”الأندبندنت”، فقد فاز حزب العمال بـ410 مقاعد، من إجمالي عدد مقاعد مجلس العموم البريطاني التي تبلغ 650 مقعدًا، فيما تقلصت مقاعد حزب المحافظين بشكل واضح إلى 131 مقعدًا.

وتعني هذه النتيجة أن كير ستارمر، زعيم حزب العمال، سوف يكون رئيس وزراء بريطانيا القادم، وسيتمكن من تشكيل حكومة تتمتع بأغلبية مريحة في مجلس العموم، ما سيمكنه من تنفيذ التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها ناخبيه.

وبهذه النتيجة ينهي حزب العمال 14 عامًا قاد فيها المحافظون الحكومة، بعد أن مني ريشي سوناك، رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب المحافظين، بخسارة فادحة.

وتمكن حزب الأحرار الديمقراطيين من الفوز بـ61 مقعدًا، فيما تراجعت عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب القومي الأسكتلندي إلى 10 مقاعد فقط.

وسارع ستارمر بنشر تغريدة بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع وجّه فيها الشكر إلى كل فرد “ساهم في حملة حزب العمال في هذه الانتخابات، ولكل فرد صوّت لحزب العمال ومنحه ثقته”.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024