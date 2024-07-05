بايدن: لن أذهب إلى أي مكان.. ووريثة ديزني توقف التبرع للحزب الديمقراطي (فيديو)

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة ما سماه “النضال” رغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، وقال خلال الاحتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض إنه “لن يذهب إلى أي مكان”.

وردًّا على مؤيد له طلب منه “مواصلة النضال”، قال الرئيس الأمريكي البالغ 81 عاما “لن أذهب إلى أي مكان”.

“تبرير الأداء الكارثي”

وواصل بايدن الخميس، في ذكرى استقلال الولايات المتحدة، محاولاته تبرير أدائه الكارثي خلال مناظرته مع دونالد ترمب قبل أسبوع، رغم مخاوف جدية بشأن قدراته الذهنية.

وأقرّ بايدن مجددا بأنه كان “سيّئًا في المناظرة” خلال مقابلة مع إذاعة محلية في بنسلفانيا بُثّت صباح الخميس، لكنه قال “90 دقيقة على المسرح لا تمحو ما فعلتُه خلال ثلاث سنوات ونصف”.

ويواجه الرئيس الديمقراطي دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن البيت الأبيض رفض احتمال سحب بايدن ترشحه لولاية ثانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس “لا يفكر أبدا” في الانسحاب من السباق.

وقال بايدن في مقابلة مع إذاعة محلية في ويسكونسن يوم الخميس “لقد أخطأت” لكنه وعد خلال المقابلة المسجّلة الأربعاء بالفوز قائلا “سنفوز بهذه الانتخابات”.

والتقى الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء زعماء ديمقراطيين من الكونغرس واستقبل حكام ولايات ديمقراطيين أكدوا دعمهم له.

وأعلن حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، إجراء “محادثة جيدة مع الرئيس ونائبة الرئيس لأنها صادقة” وأضاف “قلنا إننا سندعمه”.

وريثة ديزني تعلن وقف التبرعات

من ناحية أخرى، قالت أبيجيل ديزني حفيدة والت ديزني ووريثة شركة الترفيه الكبرى، إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي.

وقالت أبيجيل لشبكة “سي إن بي سي” يوم الخميس، إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.