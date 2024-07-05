بريطانيا.. كير ستارمر يعلن تشكيلة حكومته ويختار أول امرأة لوزارة الخزانة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الجمعة، تعيينات رئيسة عدة في حكومته بعد الفوز الانتخابي الساحق الذي حققه حزب العمال في الانتخابات العامة التي جرت الخميس.

وتمكن حزب العمال من الفوز بـ412 مقعدًا من مقاعد مجلس العموم التي تبلغ 650 مقعدًا.

ودخلت راشيل ريفز التاريخ كأول وزيرة للخزانة، حيث لم يتقلد المنصب سيدة بتاريخ المملكة المتحدة.

وعملت راشيل ريفز، وهي من حي لويشام في جنوب لندن، في بنك إنجلترا المركزي قبل أن تنتخب عضوًا في البرلمان عام 2010.

درست راشيل في جامعة أوكسفورد، وأصبحت مسؤولة عن ملف المالية في فريق كير ستارمر، منذ مايو/أيار 2021، وساعدت في إعادة تشكيل العلاقة بين حزب العمال وتجمعات رجال الأعمال إلى الأفضل.

وأكد ستارمر أن الحزب يسعى إلى دعم دور رجال الأعمال، وفي الوقت ذاته يحرص على تقديم الخدمات العامة كالتعليم والصحة بشكل مناسب للجمهور البريطاني.

ديفيد لامي وزيرًا للخارجية

وتم تعيين ديفيد لامي وزيرًا للخارجية، حيث تولى ملف العلاقات الخارجية في فريق ستارمر عندما كان في المعارضة، خلال فترة حاسمة تميزت بالتحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وكذلك عيّن ستارمر إيفيت كوبر وزيرة للداخلية، ومكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي للبلاد، والهجرة، والقانون والنظام.

ومن المقرر أن يشغل جون هيلي منصب وزير الدفاع، وهو المنصب المسؤول عن استراتيجية الدفاع والقوات المسلحة.

وعيّن ستارمر، أنجيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة دولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية.

ومن المقرر أن تلعب راينر، وهي شخصية بارزة في حزب العمال وكانت نائبة لستارمر منذ أن تولى قيادة الحزب، دورًا حاسمًا في دفع أجندة الحكومة بشأن المساواة الاجتماعية وإصلاح الإسكان.

وفي أول خطاب وطني من مقر رئاسة الوزراء داونينغ ستريت قال ستارمر، الجمعة، إن البلاد صوتت بشكل حاسم لصالح التغيير والتجديد الوطني وعودة السياسة إلى الخدمة العامة.

وتولى ستارمر رسميًا منصب رئيس الوزراء بعد أن تم تكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث، الجمعة، إثر فوز الحزب في الانتخابات.