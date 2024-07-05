نائبة سابقة بالكنيست: صفقة تبادل الأسرى وشيكة وخطاب نتنياهو الأخير انهزامي (فيديو)

قالت النائبة السابقة بالكنسيت الإسرائيلي نيفين أبو رحمون إن هناك مرحلة مختلفة من الصراع، وإن هناك متغيرات جديدة من شأنها دعم وقف إطلاق النار في غزة والشروع في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وأضافت نيفين أبو رحمون في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يعكس منظورا انهزاميا” وأن قراراته ومواقفه الأخيرة تنمّ عن حالة من “الضعف والتخبط والعجز في إدارة المشهد السياسي والعسكري”.

وأضافت أن إعلان الحكومة الإسرائيلية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى نابع من عجز نتنياهو عن تحقيق أي من الشعارات التي رفعها منذ بدء الحرب على غزة.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار نتنياهو إرسال وفد للمشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس الخميس، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية لم تسمّها، قولها إن نتنياهو وافق على إرسال الوفد المفاوض لإجراء مباحثات بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وأوضحت نائبة الكنيست السابقة أن هناك جملة من المتغيرات التي تؤكد قرب التوصل إلى صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن “نتنياهو مأزوم ومعزول جراء استمرار الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي”.

وقالت إن هناك حالة من “التصدع العميق بين القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل”، وإن الجبهة الشمالية مع لبنان زادت من تعميق حالة التصدع.

وأضافت أن حالة عدم الحسم العسكري في الميدان بعد نحو تسعة أشهر من القتال، دفعت المتابعين للمشهد السياسي الإسرائيلي إلى الاقتناع بأن نتنياهو فشل في حرب غزة وأنه يبحث عن مخرج من هذه الأزمة.

وشددت نيفين أبو رحمون على أن تصريحات الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى ما يسمى “المرحلة الثالثة”، التي يقصد بها حسم المعركة عسكريا في غزة، غير دقيقة لأن الجيش لم يتمكن حتى الآن من إنجاز المراحل السابقة بعد.

وقال الوزير الإسرائيلي السابق في حكومة الحرب غابي آيزنكوت، أمس الخميس، إن بلاده في أقرب نقطة من إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، لكنه أعرب عن شكوكه في أن يقبل نتنياهو الاتفاق الحالي.

وقال آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، في حديث لموقع “واللا” الإخباري: “نحن في أقرب نقطة من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن الأسرى منذ الأشهر التسعة الماضية”.

وجاءت تصريحات آيزنكوت بعدما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الخميس، عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات قوله إن “إسرائيل وحركة حماس تقتربان من اتفاق إطاري يضمن وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى”.