البرهان للجزيرة: الجيش السوداني يحقق انتصارات يوميا وخسارة بعض المدن لا تعني الهزيمة (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن “القوات المسلحة تحقق يوميا، انتصارات قد تكون غير مرئية”، وإن خسارة بعض المدن والمواقع لا تعني هزيمة الجيش.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة الإنجليزية “نكبد هذا العدو (قوات الدعم السريع) خسائر ضخمة جدا في الأفراد والمعدات يوميا، وإمداد العدو مستمر ومتواصل”، موضحا أن الجيش السوداني مصمم على الانتصار وإلحاق الهزيمة بمن وصفهم بأعداء السودان.

حرمان الجيش من السلاح

وقال البرهان “في المقابل يتحدث البعض عن حرمان المؤسسة العسكرية والدولة السودانية من الحصول على ما يمكنها من الدفاع عن نفسها”، مشيرا إلى أن ذلك “إجحاف بحق الوطن”.

وأوضح رئيس مجلس السيادة في السودان في حديثه أن من مسؤولية القيادة السودانية الدفاع عن البلاد، وأن لها الحق في الحصول على السلاح لحمايتها من الانهيار.

وأشار البرهان إلى أنهم يحصلون على المعدات العسكرية بطريقة فيها بعض التعقيدات. وقال إن “هناك أشقاء وأصدقاء يؤمنون بأن الدولة السودانية يجب ألا تسقط وأن تظل صامدة”.

عرقلة وصول السلاح

وفي رد على سؤال حول الصعوبات التي تواجه توريد السلاح، قال البرهان إن هناك دولا -لم يسمّها- تعمل على عرقلة وصول السلاح إلى السودان، بذرائع مختلفة.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن المجاعة في البلاد، قال البرهان إنه لا يمكن الحديث عن المجاعة في السودان دون ذكر أسبابها. وأشار إلى أن قوات الدعم السريع منعت الأهالي من الزراعة في إقليم دارفور غربي البلاد.

أسباب انتشار الدعم السريع

وفي سؤال بشأن الانتشار السريع لقوات الدعم السريع الذي مكنهم من الوصول إلى الجنوب الشرقي من البلاد حتى ولاية سنار، قال البرهان “ربما هناك بعض الظروف المحيطة بالعملية العسكرية مكنتهم من أن يتقدموا في هذا الاتجاه”.

وفي هذا الصدد قال نحن “قادرون بإرادتهم وعزيمتهم وبمساندة الشعب السوداني على إعادتهم من حيث أتوا، وأن نخرجهم من السودان جميعا”.

وردا على سؤال عن أصدقاء السودان وأعدائه، قال البرهان إن “كل دولة تدعم الجهة التي تقوم بالانتهاكات -في إشارة إلى الدعم السريع- هي في خانة العدو، وكل من يدعم الدولة السودانية ومؤسساتها هو في خانة الأصدقاء”.

ويشهد السودان، منذ منتصف إبريل/نيسان العام الماضي، صراعا مسلحا أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص، ونزوح أكثر من 8.5 ملايين، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.