مقاوم من كتائب شهداء الأقصى يستهدف قوة إسرائيلية بمحيط المستشفى التركي (فيديو)

نفذت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محيط المستشفى التركي في محور نتساريم الذي يقع بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى اليوم السبت، مقطع فيديو يبين العملية التي قام بها أحد المقاومين، وقد ظهر وهو يسير حافيا في منطقة رملية، قرب مجموعة من النباتات، وبدت هناك فوهتان تحت الرمل.

وكتبت كتائب شهداء الأقصى، تعليقا مصاحبا جاء فيه: “مشاهد من استهداف تحشدات الاحتلال الصهيوني المتمركزة في محيط المستشفى التركي في محور نتساريم برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون النظامي عيار (60)”.

وعمد المقاوم “الحافي” وهو يسير بهدوء نحو المنطقة المراد تنفيذ العملية منها، إلى إزاحة بعض الجوالات القديمة عن بقعة صغيرة من الأرض ليظهر بعد ذلك أنبوبان مغروسان في الأرض.

وبعد أن نفض بعض المخلفات عن الأنبوبين قام المقاوم، بأخذ قذيفتين كبيرتين ووضعهما على الأنبوبين.

وسرعان ما عمد المقاوم إلى ضبط وتشبيك الكابلات الخاصة بالقذيفتين، ثم أطلقهما نحو الهدف.

وتنشط المقاومة الفلسطينية في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد مستوطنات غلاف غزة.