إسرائيليون يتظاهرون أمام منازل وزراء وأعضاء بالكنيست للمطالبة بإسقاط نتنياهو (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أعدادا من المتظاهرين تجمعوا، صباح الأحد، أمام منازل 18 وزيرا من الائتلاف وأعضاء الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى فورية مع حركة حماس.

وبدأ المحتجون مظاهراتهم في الساعة السادسة و29 دقيقة صباحا، أي بعد تسعة أشهر تحديدا من عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن بين الوزراء الذين تظاهر المحتجون أمام منازلهم، وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزيرة النقل ميري ريغيف، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع حيث أعاقوا حركة المرور في ساعة ذروة عند التقاطعات الرئيسية في إسرائيل. وأضرموا النار في إطارات لمدة وجيزة على الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس قبل أن تخلي الشرطة الطريق.

ولاحقا، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الشرطة اعتقلت 7 متظاهرين مناهضين للحكومة في مناطق متفرقة من إسرائيل.

وحسب تقارير رسمية، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وذلك بوساطة تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة.

غير أن جهود الوساطة أعيقت بسبب رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.