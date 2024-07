كوبا أمريكا.. أوروغواي تتأهل لنصف النهائي بالفوز على البرازيل

صعد منتخب أوروغواي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على نظيره البرازيلي (4-2) بركلات الترجيح، الأحد، على ملعب “أليجانت” في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، مع أفضلية واضحة لمنتخب أوروغواي في النواحي الهجومية على مدار الشوطين، لكن الفريق لم يحسن استغلال الفرص التي أتيحت له.

وشهد اللقاء خروج لاعب أوروغواي رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة مبكرًا للإصابة في الدقيقة 33، كما تعرّض زميله نايتان نانديز للطرد في الدقيقة 74 من اللقاء الذي غاب عنه فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل للإيقاف.

وتمكن منتخب أوروغواي من حسم التأهل بركلات الترجيح بعدما سجل فيدي فالفيردي ورودريغو بنتاكور وجيورجيان دي أراسكايتا ومانويل أوجارت بينما أضاع خوسيه خيمنيز.

