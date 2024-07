“جريمة حرب ستحاسَب عليها”.. دول غربية تهاجم روسيا بشدة بعد استهداف مستشفى في أوكرانيا

أصدرت مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بيانا أدانت فيه “الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الواسعة النطاق التي شنتها روسيا واستهدفت المدنيين في أوكرانيا بما في ذلك مستشفى للأطفال” في العاصمة كييف.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الاثنين، أن روسيا أطلقت 38 صاروخا على مدن أوكرانية، أسفرت عن 31 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى، واستهدف بعضها مستشفيين.

وقال البيان الأوروبي “من خلال استهداف (مستشفى) أوخماتديت، رمز رعاية الطفولة والطب وعلاج الأطفال من السرطان في أوكرانيا، ومهاجمة الأطفال الذين هم الأكثر ضعفا، تثبت روسيا مرة أخرى قسوتها، وأنها غير صادقة تماما بشأن السلام ومفاوضات السلام”.

وأضاف البيان “بموجب القانون الإنساني الدولي، تتمتع المستشفيات بحماية خاصة، والأطفال ليسوا أبدا ولا يمكن أن يكونوا أبدا هدفا مشروعا؛ بل يجب حمايتهم في جميع الأوقات”.

وشدد البيان على أن “الهجمات المتعمَّدة على المدنيين والأهداف المدنية التي لا تشكل هدفا عسكريا قد تشكل جرائم حرب، وقد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وهذه الجرائم وغيرها من جرائم الحرب تخضع لتحقيقات دولية، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكدت مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية في بيانها أنه “ستتم محاسبة القيادة الروسية وجميع القادة ومرتكبي هذه الفظائع والمتواطئين معها”.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت وقوع الهجمات الصاروخية على أوكرانيا لكنها ذكرت أنها استهدفت مصانع أسلحة ومطارات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأضرار التي لحقت بالمستشفى في كييف كانت نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني.

وفي منشور على منصة إكس، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أكبر مستشفى للأطفال في كييف دُمّر نتيجة الهجوم الروسي، مضيفا أن “روسيا استهدفت المدنيين الأوكرانيين بوحشية”.

وشدد بوريل على أن أوكرانيا تحتاج إلى دفاع جوي على الفور، موضحا أنه “ستتم محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب الروسية”.

All responsible for Russian war crimes will be held to account.

Ukraine needs air defence now.

Today's air attacks have killed and wounded dozens, and destroyed Kyiv’s largest children hospital, Okhmatdyt.

وفي السياق ذاته، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا تدين فيه “بشدة الضربات الصاروخية الروسية المكثفة” في كييف.

وأضاف البيان الفرنسي أنه “يجب إضافة هذه الأعمال الوحشية -الهجوم المباشر المتعمَّد على مستشفى للأطفال- إلى قائمة جرائم الحرب التي يجب محاسبة روسيا عليها”.

وبشكل مماثل، وصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في منشور على منصة إكس، ضرب مستشفى للأطفال بأنه “جريمة حرب”.

وقالت ميلاني إن كندا “تدين بأشد العبارات الاستخدام المروع لأعمال العنف في استهداف أطفال ومدنيين ضعفاء”.

Striking a children’s hospital is a war crime.

Canada condemns in the strong terms – this horrific & act of violence targeting vulnerable children & civilians. It's profound impact on human life is unjustifiable.

Today, and everyday – Canada stands with the Ukrainian people.

