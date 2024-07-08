سرايا القدس تقصف مركز قيادة جيش الاحتلال في الشجاعية (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قصف مركز قيادة عمليات جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد عناصر سلاح المدفعية في سرايا القدس أثناء تجهيزهم مجموعة من الصواريخ، وإطلاق رشقة منها على مركز العمليات التابع للجيش الإسرائيلي في الشجاعية.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت قبل يومين، في بيانات منفصلة أن مقاتليها قصفوا بوابل من قذائف الهاون النظامي والثقيل آليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتوغلين في حي الشجاعية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين؛ مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شحّ شديد في الغذاء والماء والدواء.