مخضّبا يده بالدماء.. أب فلسطيني ينعى ولده الشهيد بكلمات مؤثرة (فيديو)

نعى أب فلسطيني ولده الذي استشهد بيد الاحتلال الإسرائيلي ببلدة بيت عور في رام الله، بكلمات مؤثرة، مؤكدا أن نجله ليس أفضل من شهداء غزة.

وقال والد الشهيد أحمد سليمان في مقطع مصور، بعد ما خضب يده بدماء نجله “هذه دماء طاهرة، الحمد لله كان مقبلا غير مدبر، رصاصة في الصدر ورصاصة في الفخذ، وهو مقبل غير مدبر. نسأل الله تعالى أن يكون في الشهداء”.

وأضاف “الناس بتشهد أنه (أحمد) من خيرة شباب بيت عور ومن أهل الفجر، ما بيزعل حدا وما له أعداء الحمد لله، وشايفين انتوا الحضور، الناس مقهورة أكثر من والد الشهيد”.

وتابع “الحمد لله على قضائه، الحمد لله على قدره، لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها، أبو آدم أنت إن شاء الله تزف إلى الحوريات”.

كلمات مؤثرة من والد الشـهــيـد الفلسطيني أحمد سليمان الذي استـشــهــد برصاص الاحتـلال في #رام_الله#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/UBaA4XAbyx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 7, 2024

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أدى إلى استشهاد 571 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​