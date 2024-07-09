آلان غريش: هذه أسباب انتكاسة اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

قال الكاتب والمفكر الفرنسي، آلان غريش، إن هناك أكثر من سبب وراء الانتكاسة التي مني بها اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في فرنسا.

وأشار غريش، في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، إلى أن السبب الأول هو اتحاد أحزاب اليسار عقب الجولة الأولى بعد أن كانت منقسمة على نفسها طيلة الفترة الماضية.

وأوضح أن السبب الثاني هو التحالفات التي جرت “انتخابيا وليس سياسيا” بين اليساريين و”الماكرونيين”؛ إذ انسحب كل طرف للآخر حين أصبح في مواجهة اليمين المتطرف في الدور الثاني.

ما الذي أدى لانتكاسة اليمين المتطرف في #فرنسا؟ الكاتب والمفكر الفرنسي "آلان غريش" يُجيب pic.twitter.com/w2jaNAbep9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2024

ولفت المفكر الفرنسي إلى أن ثالث هذه الأسباب هو التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها زعماء اليمين المتطرف، مثا حديث بعضهم عن اعتزام حرمان الفرنسيين مزدوجي الجنسية من شغل “مناصب حساسة للغاية” في حال تمكنوا من الفوز بالانتخابات التشريعية.

ورأى غريش أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو المستفيد الأكبر من عدم تمكن أي من الأحزاب المتنافسة على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيسعى لكي يكون جزءا من المناورات السياسية التي ستشهدها البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

وحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.