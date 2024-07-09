أزمة وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت تدفع رئيس ناديه إلى الاستقالة

أعلن وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت المصري لكرة القدم، استقالته من منصبه بسبب ما سمّاه الضغوط الناجمة عن وفاة لاعب فريقه أحمد رفعت.

وذكر نادي مودرن سبورت، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة أعلن تقدمه باستقالته.

وأضاف البيان أنه منذ خروج وكيل رفعت للإدلاء بالتصريحات التلفزيونية، والنادي يتعرض لحملة إعلامية شرسة ليس لها هدف سوى تشوية النادي.

وأوضح أن وليد دعبس تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت “نظرا لما تعرّض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمُّد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل”.

وأكد البيان أن النادي سيواصل “تقديم الدعم اللازم للجنة المُشكّلة بقرار من وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا”.

صدمة في الوسط الرياضي

وتوفي أحمد رفعت يوم السبت الماضي عن عمر 31 عاما نتيجة مشكلات في القلب، بدأت بسقوطه على أرض الملعب خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس/آذار الماضي.

وخرج نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب الراحل، في مقابلة تلفزيونية ليؤكد أن اللاعب تعرّض لضغوط نفسية قاسية أثرت عليه مما تسبب في وفاته، وهو ما أشار إليه أحمد رفعت نفسه في مقابلة تلفزيونية قبل أيام قليلة من وفاته.

وذكر رفعت في تصريحات متلفزة، أواخر يونيو/حزيران الماضي، أنه تعرّض لظروف وصفها بأنها “قاسية”، مؤكدا أن ضغوط كرة القدم وحدها ليست السبب في أزمته الصحية.

وقال رفعت “اللي حصل معايا لم يحدث مع بني آدم، والنادي على علم بذلك”، مضيفا “ناس مسؤولة في البلد هي السبب، وفوجئت إن هي السبب، وليست ضغوط الكرة أو الحياة الطبيعية”.

وتسببت وفاة أحمد رفعت في صدمة بالوسط الرياضي في مصر. وقارن البعض بينه وبين اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون، الذي تعرّض أيضا لنوبة قلبية في الملعب، لكنه عاد إلى الملاعب بعد علاجه.

القبض على من رفع لافتة عن رفعت

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ألقت القبض على شخص بسبب رفعه لافتة خلال عزاء أحمد رفعت.

وتداول صحفيون وناشطون مقاطع فيديو تُظهر مطالبة شخص من أمام مسجد في الجيزة بالقصاص العادل للاعب منتخب مصر الراحل.

وجاء ذلك بحضور رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، الذي أعلن إقامة عزاء ما عدَّه “ضحية القهر والظلم والخوف” حسب تعبيره، بمسجد الحامدية الشاذلية، وقال في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك “أتمنى من كل الرياضيين أن يتقدموا الصفوف”.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس أن المتهم “وجَّه اتهامات إلى عدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب بدون دليل”، مشيرة إلى أنه “يجري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله”.

صرح مصدر أمنى بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه برفع لافتة خلال عزاء اللاعب #أحمد_رفعت بأحد المساجد #بالجيزة ، يوجه خلالها الإتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. pic.twitter.com/UUTJC7VsxW — وزارة الداخلية (@moiegy) July 8, 2024

وقالت صحيفة “الأهرام” الحكومية إن اللجنة القضائية -التي تضم أربعة قضاة من اللجنة الاستشارية بوزارة الشباب والرياضة- عقدت اجتماعا حاسما، طلبت فيه الحصول على مستندات أساسية للتحقيق في الملابسات المتعلقة بقضية اللاعب.