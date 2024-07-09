أهدى فوزه إلى غزة.. البرلماني البريطاني شوكت آدم يكشف تأثير أصوات المسلمين في الانتخابات (فيديو)

قال شوكت آدم، النائب المستقل في البرلمان البريطاني، في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن نحو 70% من البريطانيين يطالبون بوقف إطلاق النار، لكن الحكومة السابقة لم تكن واضحة بشأن هذه المسألة.

وأكد آدم، الذي فاز بمقعد في البرلمان عن دائرة جنوب ليستر ورفع الكوفية الفلسطينية بعد إعلان فوزه، أنه سيعمل مع النواب الآخرين سواء من المستقلين أو من ينتمون إلى الأحزاب، لضمان أن حكومة حزب العمال تمضي في المسار الصحيح فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وأضاف آدم “سنعلي صوت فلسطين في البرلمان، وسنحاسب حزب العمال إذا واصل الانحياز إلى إسرائيل كما فعلت حكومة المحافظين، كما سنحرص على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

وتابع “سنعمل على إعلاء الصوت الفلسطيني بحيث يتم التعبير عن السردية والرواية الفلسطينية للأحداث، ولا يكون هناك صوت واحد وسردية واحدة لما يحدث في غزة”.

مواجهة الإسلاموفوبيا

وعن صعود اليمين المتطرف المعادي للإسلام، قال آدم “الإسلاموفوبيا تتصاعد في أوروبا، والنتائج في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية تبعث على الخوف”، مؤكدا أن معاداة الإسلام شكل من العنصرية.

وأضاف “سأتعامل بعدالة وإنصاف مع الجميع لنبيّن أن الإسلاموفوبيا لا أساس لها، ولا بد من التعامل مع معاداة الإسلام مثل التعامل مع معاداة السامية”.

وعن أولوياته في البرلمان، قال آدم إنه قلق بشأن الوحدة بين أتباع الديانات المختلفة، وسيركز على هذا الأمر.

وأشار إلى أنه وُلد ونشأ في مدينة ليستر، ويسعى إلى توحيد الجميع من مختلف الديانات، مضيفا “لن أستخدم لغة تدعو إلى التفريق بل الوحدة”.

تأثير أصوات المسلمين

وردّا على سؤال بشأن مدى تأثير أصوات البريطانيين المسلمين في الانتخابات، قال آدم “إننا تقليديا في هذا البلد نصوت لكتل انتخابية، وبالنسبة لأغلبية مسلمي بريطانيا فهم يصوتون لصالح حزب العمال، وتاريخيا يحصل حزب العمال على نحو 70% من أصوات المسلمين”.

غير أن الواقع حسب رؤية آدم “أن الحزبين الرئيسيين العمال والمحافظين لا يعكسان تطلعات المواطنين. مثلا في الدائرة الانتخابية التي أمثلها، يشكل المسلمون نحو 30% من الناخبين، وهم يشعرون بالتهميش من الأحزاب السياسية، ويتطلعون إلى التغيير”.

يُذكر أن شوكت آدم تمكن من الفوز في دائرة جنوب ليستر على مرشح حزب العمال الذي جاء في المركز الثاني.

وأضاف آدم أنه يعمل في مجال الرعاية الصحية، وسيركز على تحسين الخدمات الصحية التي تُقدَّم في بريطانيا، إذ توجد مشكلات كثيرة في الصحة والتعليم رغم أن بريطانيا تمتلك سادس أكبر اقتصاد في العالم.