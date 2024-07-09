استشهاد المرافق الشخصي السابق لحسن نصر الله في هجوم إسرائيلي (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استشهاد المرافق الشخصي السابق للأمين العام للحزب حسن نصر الله، وفق إعلام لبناني، مما يرفع عدد قتلاه إلى 366 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيان “ياسر نمر قرنبش مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوبي لبنان”.

وكانت قناة (إل بي سي) اللبنانية المحلية قد قالت إن “المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحاج أبو الفضل قرنبش” قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، ولا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع التصديق على “خطط عملياتية لهجوم واسع” على لبنان.