الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس ويدمر البنية التحتية والمقاومة تواصل التصدي (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم، مع إطلاق طائرات مسيرة في أجواء المدينة، تستهدف كل متحرك بينما تقوم بهدم وتدمير البنية التحتية، وسط حظر للتجوال.

وتصدت كتائب المقاومة الفلسطينية لعملية الاقتحام، حيث خاض المقاتلون التابعون لسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، اشتباكات مع القوات المقتحمة وأصدروا بيانات بهذا الشأن.

تدمير البنية التحتية

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، تتمركز في محيط مستشفيات مدينة طولكرم بالضفة الغربية عقب الاقتحام الواسع برفقة آليات وجرافات عسكرية.

وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم وتقوم بعمليات تجريف وهدم بعض المنازل وتدمير البنية التحتية، فيما أطلقت طائرات مسيرة في أجواء طولكرم تستهدف كل متحرك.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الصحفيين بالقرب من دوار يونس بمدينة طولكرم، أثناء تغطيتهم للاقتحام في المدينة، قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم في وقت لاحق.

#شاهد| آثار الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال في الشارع الرئيسي بمخيم نور شمس pic.twitter.com/H5VcBkLDEK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 9, 2024

اقتحام وحظر للتجوال

وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيمي طولكرم، ودمرت بنيتهما التحتية، وسط حظر للتجوال.

وقالت إن الاقتحام تم بعدد كبير من آليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة، من المحور الغربي للمدينة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وذكرت أن دوريات جابت شوارع المدينة، وتحديدا شارع مسجد المرابطين، ودوار المحاكم، ومحيط مستشفى الإسراء وشوارع أخرى باتجاه الأحياء المؤدية إلى مخيم طولكرم.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها الثقيلة إلى جميع مداخل المدينة، وتحديدا على حاجزي جبارة العسكري جنوبا، وعناب العسكري شرقا، إضافة إلى بوابة تقع غرب طولكرم.

#شاهد| آليات الاحتلال تواصل تدمير المنشآت والبنية التحتية في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/bFpUEWF60b — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 9, 2024

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف أحياء المدينة، في الوقت الذي اقتحمت فيه حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نيران بشكل كثيف.

وقالت إن قوات الاحتلال فرضت حصارا على مخيم طولكرم، وعززت من دورياتها على مداخله وتحديدا الشمالية والشرقية والجنوبية.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث في الحي الشمالي للمدينة وقامت بمصادرة هوياتهم، كما أحدثت تشويشا كبيرا على شبكات الإنترنت في المدينة ومخيماتها.

استمرار العملية العسكرية على مدينة طولكرم ومخيماتها pic.twitter.com/RgXL78gu9t — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 9, 2024

وفي تطور لاحق، اقتحمت آليات الاحتلال برفقة 5 جرافات عسكرية مخيم نور شمس وتمركزت قرب حارة قريبة، تزامنا مع الاقتحام المستمر للمدينة ومخيم طولكرم، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية تجاهه، وفرضت حصارا مشددا عليه.

ودمرت جرافات الاحتلال ممتلكات المواطنين والبنى التحتية أثناء سيرها باتجاه مخيم نور شمس، وأطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائي في محيط المخيم مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء من المخيم.

قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم pic.twitter.com/9VTbBfzbct — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 9, 2024

المقاومة تتصدى

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن مقاتلي المقاومة الفلسطينية تصدوا للقوات المقتحمة، واستهدفوا آليات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحام عملية الاقتحام.

وكشفت كتائب شهداء الأقصى، أن مقاتلين تابعين لها “يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات جيش العدو الصهيوني” في مخيم نور شمس بطولكرم منذ فجر اليوم.

وقالت “تمكن مقاومونا البواسل من استهداف قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة ومخيم طولكرم على شارع نابلس بالقرب من مخيم طولكرم بعبوة الطوفان شديدة الانفجار محققين إصابات مباشرة”.

بدورها، قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم في بيان “يتصدى مجاهدونا لقوات الاحتلال في محاور القتال ويستهدفون القوات المقتحمة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة”.

وأضافت سرايا القدس، في بيانها “تمكن مجاهدونا الأبطال في وحدة الهندسة من تفجير عبوة شديدة الانفجار في محور (المنشية) بآليات العدو الصهيوني المقتحمة للمخيم”.