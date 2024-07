الصحة العالمية: غزة لم يعد بها ركن آمن

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن قطاع غزة لم يعد يوجد به ركن آمن، مشيرًا إلى أن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء في مدينة غزة ستزيد من عرقلة تقديم الرعاية للمدنيين.

وأضاف غيبريسوس في منشور له عبر منصة إكس، أمس الاثنين، أن المستشفى الأهلي خرج من الخدمة، ما أدى لإحالة المرضى إلى مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي، اللذين يعانيان من نقص الوقود والأسرّة والإمدادات الطبية.

وأكد أن المستشفى الإندونيسي يعمل بثلاثة أضعاف طاقته، بينما يعمل مستشفى الحلو بشكل جزئي رغم وقوعه ضمن مناطق الإخلاء، فيما لا يزال مستشفى الصحابة ومجمّع الشفاء يعملان على مقربة من المناطق الخاضعة لأمر الإخلاء.

There’s really no safe corner in #Gaza. The latest reports on evacuation orders in Gaza City will further impede delivery of very limited life saving care.

