“المجاعة انتشرت”.. خبراء أمميون: أطفال غزة يموتون بسبب حملة تجويع إسرائيلية

اتهم خبراء حقوقيون أمميون، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بشنّ حملة تجويع متعمّدة وموجّهة أسفرت عن استشهاد آلاف الأطفال في غزة.

وقال 10خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في بيان “نعلن أن حملة التجويع المتعمّدة والموجّهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة وأدّت إلى مجاعة في جميع أنحاء غزة”.

وأكد خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة، وقالوا إن موت الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف يؤكد انتشار المجاعة.

ولم تعلن الأمم المتحدة رسميًا حالة مجاعة في قطاع غزة، لكن الخبراء بمن فيهم المقرّر الخاص المعني بالحقّ في الغذاء مايكل فخري، أصرّوا على أنه لا يمكن إنكار حدوث مجاعة.

وقال الخبراء المعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكن لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة “توفي 34 فلسطينيًا من سوء التغذية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر معظمهم أطفال”.

وذكروا “ثلاثة أطفال ماتوا في الآونة الأخيرة بسبب سوء التغذية وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية”، موضحين “فايز عطايا الذي كان بالكاد يبلغ ستة أشهر، توفي في 30 أيار/مايو 2024”.

وأشاروا كذلك إلى الطفل (عبد القادر السرحي (13 عامًا) توفي في 1 حزيران/يونيو 2024 في مستشفى الأقصى في دير البلح”.

وتوفي الطفل أحمد أبو ريدة (تسعة أعوام) بعد يومين من ذلك “في الخيمة التي تؤوي عائلته النازحة في منطقة المواصي في خان يونس”.

وقال الخبراء “مع وفاة هؤلاء الأطفال من الجوع على الرغم من العلاج الطبي في وسط غزة، لا شكّ في أن المجاعة امتدّت من شمال غزة إلى وسط وجنوب غزة”.

Gaza: Tens of thousands of people have been forced to evacuate from central & western Gaza City.

Only 7 out of 18 bakeries are operational due to fuel shortages & ongoing hostilities.

More in latest update from @UNOCHA. ⬇️https://t.co/GLBFE35wAx pic.twitter.com/w8IuA26leJ

