حزب الله ينشر فيديو لمواقع عسكرية وأمنية إسرائيلية في الجولان المحتل (شاهد)

نشر الإعلام الحربي في حزب الله، اليوم الثلاثاء، مقطعًا مصورًا، قال إنه استطلاع جوي نفذته القوة الجوية التابعة له، لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات إسرائيلية في الجولان المحتل.

وللمرة الثانية ينشر حزب الله مشاهد مصورة لقواعد ومقرات عسكرية إسرائيلية قال إن مسيّراته التقطتها من الجولان السوري المحتل.

وأظهرت المشاهد التي بثها إعلام حزب الله قواعد استخبارات إسرائيلية، ومقرات قيادية، ومعسكرات في الجولان السوري المحتل، وقال إن المشاهد عادت بها طائرات القوة الجوية في الحزب.

“التقطت قبل نحو شهرين”

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله، إن المشاهد الجوية التي نشرها حزب الله لمواقع ومقرات عسكرية في الجولان المحتل التقطت قبل نحو شهرين.

وقالت “يقدر مسؤول عسكري يخدم في أحد الأهداف التي صورتها طائرات حزب الله في الشمال أن الصور التقطت قبل نحو شهرين، بسبب التجديد والبناء الجديد الذي تم إجراؤه منذ ذلك الحين في المنشأة العسكرية”.

مسح لمناطق في الجولان المحتل

وأظهر الفيديو الذي بلغت مدته 9 دقائق و52 ثانية، مسحًا لمناطق عديدة في الجولان السوري المحتل، وتضمنت المشاهد، استطلاعًا جويًا لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل.

وبيّنت المشاهد الجوية، قواعد الاستخبارات والإنذار المبكر وحددت عددًا من مواقع الرادارات، وعددًا من المواقع والمقرات العسكرية والمعسكرات والتحركات فيها خلال الفترة قبل وبعد طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد التي بثها إعلام حزب الله، قواعد استخبارات إسرائيلية، ومقرات قيادية، ومعسكرات في الجولان السوري المحتل، وقال إن المشاهد، عادت بها طائرات القوة الجوية في حزب الله.

ويظهر في الفيديو مسحًا لقواعد قال حزب الله، إنها “لـ6 محطات استراتيجية للاستطلاع الإلكتروني، وهي مواقع شلاغيم الغربي، وأسترا، وشلاغيم الشرقي، ويسرائيلي، وأفيطال، وموقع تل فارس”.

“الحلقة الثانية من الهدهد”

وذكرت قناة (المنار) أن ذلك يأتي ضمن الحلقة الثانية من الهدهد، مشيرة إلى أن مسيّرة استطلاع “الهدهد صورت مناطق حساسة في إسرائيل حيث تم عرض مشاهد 6 مواقع استراتيجية، للاستطلاع الإلكتروني على الاتجاه الشمالي والشرقي للعدو”.

وكان حزب الله بث في 18 يونيو/حزيران، مقطعًا مصورًا قال إنه حصل عليه عبر طائرة مسيرة أطلق عليها “الهدهد” اخترقت الأجواء الإسرائيلية والتقطت صورًا لمواقع استراتيجية وحساسة في حيفا شمالي إسرائيل.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، خاصة مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع “المصادقة على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان”.