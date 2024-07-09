“يا رب صبّرني”.. 9 شهداء بينهم أطفال بقصف الاحتلال وسط قطاع غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن 9 فلسطينيين بينهم أطفال، استشهدوا، اليوم الثلاثاء، إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مفترق طرق أبو رصاص، وسط مخيم البريج بقطاع غزة.

وأظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة مباشر، وصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب استهداف جيش الاحتلال لهم.

ولم يتمالك أب فلسطيني نفسه، إذ انهار باكيًا أمام الكاميرات حاملًا بين أحضانه طفله الذي استشهد جراء القصف، وأخذ يردد مكلومًا “يا رب صبّرني”.

وأوضحت مصادر طبية بالمستشفى، لوكالة الأناضول، أن غالبية الإصابات التي وصلت المستشفى من الأطفال ووصفت حالة عدد منهم ما بين المتوسطة والخطيرة.

في السياق، أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن عددًا من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت بصاروخ، مجموعة من المواطنين في سوق النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن 3 شهداء وأكثر من 20 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.