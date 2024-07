أولمبياد باريس.. منتخب مصر لكرة اليد يسقط في فخ التعادل مع فرنسا

فرط المنتخب المصري لكرة اليد بفوز مستحق وسقط في فخ التعادل أمام نظيره الفرنسي، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) لحساب المجموعة الثانية.

وتقدمت مصر منذ بداية المباراة، وأنهت الشوط الأول بنتيجة (15-11) وسط تألق من الحارس محمد علي الذي أنقذ تسع تسديدات بنسبة نجاح بلغت 45 % قبل الاستراحة.

واستعادت فرنسا توازنها بعد نهاية الاستراحة وقلصت الفارق لهدفين فقط في الدقيقة (39) التي شهدت تعرض مدافع مصر إبراهيم المصري للإيقاف لمدة دقيقتين.

وتقدمت مصر (26-24) قبل نحو 4 دقائق من النهاية، لكن فرنسا انتفضت لتنتزع التعادل عن طريق لودوفيك فابريجاس في الثانية الأخيرة من المباراة.

وتلعب مصر، التي بلغت المربع الذهبي في ألعاب طوكيو، أمام النرويج يوم الجمعة قبل مواجهة الأرجنتين في آخر مبارياتها في دور المجموعات يوم الأحد.

