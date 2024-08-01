استشهاد 15 فلسطينيا إثر غارة للاحتلال على مدرسة دلال المغربي في الشجاعية (فيديو)

استشهد 15 فلسطينيا بينهم طفلان وأصيب عشرات آخرون، جراء غارة شنها طيران جيش الاحتلال، اليوم الخميس، على مدرسة (دلال المغربي) التي تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة، التي تؤوي أعدادا من النازحين، بثلاثة صواريخ حربية ما أدى إلى تدميرها بالكامل فوق رؤوسهم.

واشتكى أحد شهود العيان للجزيرة مباشر، من صعوبة انتشال الضحايا من تحت ركام الأنقاض التي تهدمت فوق رؤوس المدنيين بفعل القصف، قائلا “مش عارفين نطلعوهم من تحت الأنقاض، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء إلى بيوت أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مليوني شخص.