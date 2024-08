بأجساد نحيلة عليها آثار تعذيب.. أسرى مفرج عنهم يصلون إلى مستشفى شهداء الأقصى (فيديو)

وصل أكثر من 15 أسيرا فلسطينيا، صباح اليوم الخميس، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهم في حالة صحية متردية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال سراحهم.

وبدا المعتقلون المطلق سراحهم، في أوضاع صحية صعبة وبعضهم كان لا يستطيع الوقوف على رجليه، وأكدوا أنهم تعرضوا لكل أنواع التعذيب من الصعق بالكهرباء إلى التجويع.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس، عن 19 فلسطينيا بعد اعتقالهم من قطاع غزة خلال العمليات العسكرية البرية ضمن حربها المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصل المعتقلون المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، عبر بوابة موقع كيسوفيم العسكري شرق المدينة وهم يعانون من أوضاع صحية سيئة.

وكشف الأسرى المفرج عنهم، عن ممارسات مروعة وأساليب تعذيب قاسية عانوها في سجون إسرائيل خلال اعتقالهم، منها التجويع، والشبح، والضرب، والإهانة.

Thousands of Palestinians have been detained in Gaza, West Bank & Israel in violation of international human rights & humanitarian law – finds @UNHumanRights report.

Hostages held in Gaza must be released. All Palestinians arbitrarily detained by Israel must be released.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 31, 2024