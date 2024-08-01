دعوات أمريكية لوقف التصعيد عقب اغتيال إسماعيل هنية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، “جميع الأطراف” في الشرق الأوسط إلى وقف “الأعمال التصعيدية” والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تأتي تصريحات بلينكن بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغارة استهدفته في العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء.

وقال بلينكن لصحفيين في منغوليا إن تحقيق السلام “يبدأ بوقف إطلاق النار، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أولا على جميع الأطراف التحدث والتوقف عن القيام بأعمال تصعيدية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد، أمس الأربعاء خلال زيارة لسنغافورة، أن الولايات المتحدة “لم تكن على علم وليس لها يد” في اغتيال هنية في طهران.

وقالت حركة حماس إن هنية اغتيل بصاروخ استهدف مقر إقامته في طهران التي كان يزورها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وعبر البيت الأبيض عن قلقه إزاء تنامي خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية في إيران، الذي أثار تهديدات بالانتقام من إسرائيل.

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال لصحفيين إن واشنطن لا تتوقع صراعا شاملا في المنطقة باعتباره وشيكا أو حتميا، وإنها تعمل على منع حدوث ذلك.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة بدعم أمريكي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.