شاهد: لحظة قنص مقاوم من شهداء الأقصى لجندي إسرائيلي في تل الهوى

بثت كتائب “شهداء الأقصى” مشاهد، مساء الخميس، من عملية قنص أحد جنود جيش الاحتلال وإصابته بشكل مباشر في محيط منطقة برشلونة في تل الهوى، شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تتبع رجال المقاومة للجندي أثناء توغله بالمنطقة، ومن ثم قنصه برصاصة عن بعد أسقطته فورًا على الأرض.

واستنادًا إلى معطيات جيش الاحتلال، فإن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب ارتفع إلى 688 بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما بلغ عدد المصابين في الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر إلى 4229 جنديًا وضابطًا، بينهم 627 بجروح خطرة، بحسب بيانات الجيش الرسمية.

وأصيب منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، 2160 جنديًا، 408 منهم بجروح خطرة.