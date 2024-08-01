شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على مخيمي النصيرات والمغازي (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة كانوا يستقلونها عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأعلنت طواقم الدفاع المدني نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية مصابًا إصابة خطيرة من منزل لعائلة شريم استهدفه الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس في محيط جسر الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

شهداء في مخيم النصيرات

وفي مخيم النصيرات، استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الخميس، بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مسؤولون في مستشفى العودة “وصلنا 4 شهداء وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط شارع العشرين جنوبي مخيم النصيرات”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر طبية، أن 4 مواطنين استُشهدوا اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال شارع العشرين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، غاراتها على غزة في حربها المستمرة على القطاع، التي أدت إلى استشهاد نحو 39 ألفا و480 فلسطينيا، وإصابة 91 ألفا و128 آخرين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.