قائد طائرة ألمانية يرفض الهبوط في مطار بن غوريون وطائرة نمساوية تعود أدراجها

رفض قائد طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الخميس، في منتصف رحلة كانت متجهة إلى إسرائيل، الهبوط في مطار بن غوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “رفض قائد طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية -في منتصف الرحلة- الهبوط في مطار بن غوريون الدولي، لأن الطاقم لم يكن مستعدًّا للسفر إلى إسرائيل”.

“ستهبط في قبرص لأسباب فنية”

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الطائرة -التي كانت متوجهة من ميونيخ في ألمانيا إلى مطار بن غوريون- هبطت في قبرص.

وقالت إن شركة الطيران أبلغت الركاب أن الطائرة ستهبط في قبرص لأسباب فنية، ومن ثم سيتم تحديد ما إذا كانت الرحلة ستتواصل إلى إسرائيل، لكن بعد مرور بعض الوقت على الأرض في لارنكا، أُعلن أن الطائرة ستعود إلى ألمانيا.

ونسبت هيئة البثّ إلى الشركة قولها إن الطائرة هبطت في قبرص لإجراء احترازي بسبب نشاط أمني.

وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى إخطار الركاب بأنه بإمكانهم النزول في قبرص إذا رغبوا في ذلك، لكن أمتعتهم ستبقى على متن الطائرة وستعاد إلى ميونيخ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن العديد من شركات الطيران، ألغت رحلاتها إلى مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، بسبب التصعيد المتوقع عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.

رحلة نمساوية تعود أدراجها

من ناحية أخرى عادت رحلة لشركة الطيران النمساوية، كان من المفترض أن تذهب من فيينا إلى مطار بن غوريون، أدراجها قبل الهبوط، على خلفية التوتر الأمني، بحسب ما ذكرت هيئة البث.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن قائد الطائرة أبلغ المسافرين أنه بسبب “الوضع الأمني تم توجيه الطائرة إلى بلغاريا للتزود بالوقود لتعود بعدها إلى فيينا”.

وقالت إن شركة الطيران الإماراتية (فلاي دبي) ألغت اثنتين من رحلاتها إلى إسرائيل أيضا.

كما ألغت شركتا الطيران دلتا ويونايتد الأمريكيتين رحلاتهما إلى مطار بن غوريون حتى إشعار آخر “بسبب التصعيد المتوقع عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر”.

وتسود حالة من التوتر في إسرائيل بعد أن أعلنت تل أبيب مساء الثلاثاء، اغتيال القائد العسكري البارز بحزب الله فؤاد شكر بغارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، وأكد الحزب اغتياله مساء الأربعاء.

وبعدها بساعات أعلنت إيران وحركة حماس اغتيال تل أبيب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصل إليها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.