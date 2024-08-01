متظاهرون يغلقون طريقا سريعا قرب تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل (فيديو)

أغلق متظاهرون في إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، طريقا سريعا قرب تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، وسط جمود الوساطة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن محتجين إسرائيليين أغلقوا طريق “أيالون” بالقرب من تل أبيب خلال احتجاج لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأغلق محتجون الطريق وهم يرفعون رايات وشعارات ويحملون مكبرات صوت ويهتفون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإجراء انتخابات، وحمل بعضهم لافتة كبيرة أغلقوا بها مسار السيارات.

“300 يوم على الكارثة”

من جانبه دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية (يائير لابيد) إلى صياغة رؤية واضحة لتحالف إقليمي ينهي الحرب، وقال “من واجبنا في هذا اليوم أن نتذكر أنه من الممكن خلاف ذلك. يمكنك عقد صفقة، وإعادتهم إلى المنزل”.

وكتب لابيد على منصة إكس “300 يوم على الكارثة.. وكل ما تقدمه لنا الحكومة هو حرب أخرى وحرب أخرى وحرب إلى الأبد، ستستمر سنوات حتى نهزم ليس فقط هم، بل أنفسنا أيضًا”.

وأضاف “من الممكن صياغة رؤية واضحة لتحالف إقليمي ينهي الحرب. من الممكن أن تكون لدينا هنا حكومة لائقة وعاملة ومنظمة، تؤمن بالتقدم وسيادة القانون وإعادة بناء الصالح العام”.

300 יום מאז האסון. 300 יום שהחטופים מתחת לאדמה וכל מה שהממשלה מציעה לנו הוא עוד מלחמה ועוד מלחמה ומלחמה לנצח, שתמשך שנים עד שננצח לא רק אותם, אלא גם את עצמנו. חובתנו ביום הזה לזכור שאפשר אחרת. אפשר לעשות עסקת חטופים, להחזיר אותם הביתה. > pic.twitter.com/m8NSbhLs55 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 1, 2024

حركة احتجاج مستمرة

وصعّد معارضون للحكومة الإسرائيلية، من احتجاجاتهم، خلال الأسابيع الأخيرة، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

ويتظاهر إسرائيليون وأهالي محتجزين بصورة شبه يومية، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، وقال ذوو الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إنه لا يمكن إبرام الصفقة دون إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

ويتوقع أن ترتفع وتيرة المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في أنحاء إسرائيل، وسط الجمود الذي يسود مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.