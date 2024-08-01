“نبكيك حبا لا جزعا”.. أحفاد هنية يودعون جدهم ونجلته توجه رسالة لنتنياهو (شاهد)

قدّم أحفاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعازيهم في وفاة جدهم الشهيد.

وقال أحد الأحفاد “جدي عبر الشاشة عكس ما هو بيننا رحيمًا حنونًا، كان يحفزنا على حفظ القرآن الكريم ونيل أعلى الدرجات في الشهادة المدرسية”.

وقالت إحدى حفيدات هنية “نعزي أنفسنا باستشهاد جدي الحنون القائد إسماعيل هنية، نبكيك حبًا لا جزعًا”.

فيما قال ثالث “كان يلعب معنا كورة وكان يمزح معنا، أدعو له بالرحمة”، بينما قال حفيد رابع، وهو أكبرهم سنًا “الحمد لله الذي شرفنا باستشهاد جدي الحبيب الذي كان بمثابة الأب والسند. لقد أمضينا معًا وقتًا جميلًا، وكان يصاحبنا في كل المجالات، لقد سافرنا سويًا وشاء القدر أن يستشهد جدي خارج غزة دون أن نودعه. ونقول لعدونا: سنكمل طريق جدي وسنبقى على عهده ما دمنا أحياء”.

ومن جانبها قالت خولة، نجلة الشهيد إسماعيل هنية “تلقينا خبر استشهاد أبي بالعز والثبات، والحمد لله الذي شرفنا باستشهاد والدنا العظيم القائد المعطاء المجاهد في سبيل الله”.

وأضافت “آن لهذا الجسد الطاهر أن يرتاح، ووالله لا يليق بأبي إلا الفردوس الأعلى”.

ووجّهت خولة رسالة إلى إسرائيل قائلة “دماء والدي لعنة ستطاردكم إلى يوم الدين بإذن الله، وستطاردك يا نتنياهو أنت وجنودك إلى يوم الدين”.