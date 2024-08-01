نتنياهو يعلق على اغتيال فؤاد شكر ويؤكد: جاهزون لأي سيناريو (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء أن بلاده استهدفت “بضربات مدمرة” جميع أعدائها، مؤكداً اغتيال القيادي في حزب الله، فؤاد شكر، في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال في خطاب “لقد قضينا على الذراع اليمنى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي كان مسؤولًا بشكل مباشر عن مذبحة الأطفال”، في إشارة إلى مقتل 12 شخصا، بينهم أطفال، يوم السبت الماضي في ضربة على الجولان المحتل، نفى حزب الله مسؤوليته عنها.

وأضاف نتنياهو أن تل أبيب جاهزة لأي سيناريو بعد هذا الاغتيال وأنه لن يوقف الحرب على قطاع غزة. وقال: “أوضحت منذ البداية أننا في حرب ضد محور الشر الإيراني”.

وشدد نتنياهو على أن الأيام القادمة ستكون صعبة وأن إسرائيل ستواجه أي تهديدات من جميع الجهات، قائلاً: “سنكبد كل من يشن عدوانا علينا ثمنا باهظا من أي جبهة”.

كما أوضح نتنياهو أنه يواجه ضغوطًا لإنهاء الحرب لكنه لن يستسلم، مبررًا ذلك بأنه لو استسلمت إسرائيل، “لما استطاعت تدمير الإرهابيين والبنى التحتية والسيطرة على محور فيلادلفيا”.

وأعلنت إسرائيل اغتيال فؤاد شكر في غارة جوية على بيروت، فيما أعلن حزب الله ذلك مساء الأربعاء. وفي وقت لاحق، أعلنت حركة حماس اغتيال إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية استهدفت مقره في طهران.