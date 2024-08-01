نصر الله يتوعد إسرائيل: انتظروا ردنا القادم حتما (فيديو)
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1/8/2024
قال الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، اليوم الخميس، إن “ما حدث في الضاحية الجنوبية ليس اغتيالا فقط، بل عدوان شمل استهداف مبان مدنية وليست عسكرية، وعلى العدو ومن وراءه أن ينتظر ردنا القادم حتما”.
جاء ذلك في كلمة متلفزة خلال مراسم تشييع القائد العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر الذي قتل في بيروت، الثلاثاء، عشية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.
وفيما يلي أبرز ما جاء على لسان نصر الله في كلمته:
- نحن نبحث عن رد حقيقي وليس شكليا
- محور المقاومة اليوم يقاتل بغضب وبحكمة وشجاعة ويملك القدرة
- على العدو ومن وراءه أن ينتظر ردنا القادم حتما
- لا يمكن ألا ترد المقاومة على العدوان على الضاحية الجنوبية
- سنعود إلى العمل في جبهة الإسناد اللبنانية كالمعتاد وهذا ليس له علاقة بالرد على استشهاد السيد فؤاد
- لن يكون هناك حل سوى بوقف العدوان على غزة
- الضغط على كل الجبهات من أجل أن تستسلم المقاومة ليس واردا على الإطلاق
- استشهاد السيد فؤاد لن يؤثر على عزيمتنا ومواصلتنا للطريق بل سيزيدنا عزما وتصميما وإرادة
- أجرينا تحقيقا داخليا ولم نقصف مجدل شمس ونمتلك الشجاعة الكافية لإعلان المسؤولية عن ذلك
- لدينا شواهد كثيرة على أن صواريخ اعتراضية إسرائيلية كثيرة سقطت على عكا وغيرها من المناطق
- العدوان على الضاحية ليس ردا على مجدل شمس ولكنه جزء من الحرب ورد على جبهة الإسناد اللبنانية
- نحن أمام معركة كبرى والمسألة تجاوزت مجرد جبهة إسناد
- ما سمعناه من إيران أن اغتيال هنية هو مس بسيادتهم وأمنهم القومي وهيبتهم وشرفهم
- نحن في كافة جبهات الإسناد دخلنا مرحلة جديدة
- الاغتيالات تجعلنا نتمسك أكثر بصوابية خياراتنا
- اغتيال قادة المقاومة هدفه إضعافها ومقربون من نتنياهو أبلغوه أن الاغتيالات تزيد المقاومة قوة
- نحن في كافة جبهات الإسناد دخلنا مرحلة جديدة
- نحن أمام معركة كبرى والمسألة تجاوزت مجرد جبهة إسناد
- لم ولن نتفاجأ بأي ثمن ممكن أن ندفعه في هذه المعركة
- سقط منا مئات وقادة منذ بدء العدوان على غزة
- ندفع ثمن إسنادنا لغزة وللشعب الفلسطيني
- العدوان على الضاحية ليس ردا على مجدل شمس ولكنه جزء من الحرب ورد على جبهة الإسناد اللبنانية
- هدف قصف مجدل شمس هو الفتنة بين أهل الجولان من الدروز والشيعة
- أجرينا تحقيقا داخليا ولم نقصف مجدل شمس ونمتلك الشجاعة الكافية لإعلان المسؤولية عن ذلك
- هناك تصوير من العدو على أن ما حدث في الضاحية الجنوبية هو رد على قصف مجدل شمس
- ما حدث جزء من المعركة القائمة منذ قيام هذا الكيان في عام 1948 بمساندة أمريكية
- العدو اعتدى على الضاحية الجنوبية واستهدف مباني سكنية وقتل مدنيين من النساء والأطفال وقتل قائدا كبيرا في المقاومة
- اغتيال السيد محسن أدى إلى استشهاد 7 أشخاص بينهم إيراني بالإضافة إلى عشرات الجرحى من النساء والأطفال
- نشعر مع استشهاد قادة الحزب بالألم والحزن
- نتألم وصابرون ونواجه أي فاجعة بالصبر الجميل والرضى بقضاء الله
- أثناء اغتيال السيد محسن استهدف العدو مبنى مدنيا به عائلات وأطفال
- هدف العدو بشكل أساسي هو اغتيال السيد محسن
المصدر : الجزيرة مباشر