نصر الله يتوعد إسرائيل: انتظروا ردنا القادم حتما (فيديو)

قال الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، اليوم الخميس، إن “ما حدث في الضاحية الجنوبية ليس اغتيالا فقط، بل عدوان شمل استهداف مبان مدنية وليست عسكرية، وعلى العدو ومن وراءه أن ينتظر ردنا القادم حتما”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة خلال مراسم تشييع القائد العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر الذي قتل في بيروت، الثلاثاء، عشية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

وفيما يلي أبرز ما جاء على لسان نصر الله في كلمته:

نحن نبحث عن رد حقيقي وليس شكليا

محور المقاومة اليوم يقاتل بغضب وبحكمة وشجاعة ويملك القدرة

على العدو ومن وراءه أن ينتظر ردنا القادم حتما

لا يمكن ألا ترد المقاومة على العدوان على الضاحية الجنوبية

سنعود إلى العمل في جبهة الإسناد اللبنانية كالمعتاد وهذا ليس له علاقة بالرد على استشهاد السيد فؤاد

لن يكون هناك حل سوى بوقف العدوان على غزة

الضغط على كل الجبهات من أجل أن تستسلم المقاومة ليس واردا على الإطلاق