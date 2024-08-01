نيويورك تايمز: خامنئي أمر بضرب إسرائيل بشكل مباشر ردا على اغتيال هنية

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين قولهم، إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، أصدر أوامر بضرب إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، وذلك في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين قولهم “ندرس هجوما بالمسيرات والصواريخ على مواقع عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا مع تجنب الأهداف المدنية”.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين الخيارات “قيام إيران بهجوم منسق على إسرائيل بالاشتراك مع حلفائها في في اليمن وسوريا والعراق، لتحقيق أقصى قدر من التأثير”.

كما أشارت الصحيفة وفق المصادر ذاتها، إلى أن المرشد الإيراني أصدر تعليماته بإعداد خطط للهجوم والدفاع في حالة توسع الحرب.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران، وأكدت السلطات الإيرانية الاغتيال، وقالت إنها تحقق في ملابساته.