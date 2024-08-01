وصول جثمان إسماعيل هنية إلى قطر لتشييعه الجمعة (فيديو)

وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، مساء الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتم تشييعه الجمعة إلى مثواه الأخير.

ووصل الجثمان إلى قطر بعد وقت قصير من مراسم تشييع رسمية في العاصمة الإيرانية طهران، غداة اغتياله فيها.

وأظهرت مشاهد مصورة استقبال الجثمان في المطار، ونقله إلى المنزل.

كما ظهر قادة من “حماس” يحملون النعش على كتفهم، وكان أبرزهم خالد مشعل وزاهر جبارين وخليل الحية، بالإضافة إلى قائد حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة.

وصباح الخميس، شهدت طهران مراسم تشييع هنية، بمشاركة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، وعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأمس الأربعاء، أعلنت “حماس” وإيران اغتيال إسرائيل لهنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد بزشكيان.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان هنية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، وبعد ذلك سينقل الجثمان إلى مثواه الأخير في العاصمة القطرية، بحضور شعبي.