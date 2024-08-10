الحرس الثوري الإيراني: سننفذ أوامر المرشد بعقاب إسرائيل ردا على اغتيال هنية

نقلت وكالات أنباء إيرانية عن الجنرال علي فدوي القائد الكبير بالحرس الثوري قوله، أمس الجمعة، إن طهران ستنفذ أمر المرشد الأعلى علي خامنئي بإنزال “عقاب قاسٍ” على إسرائيل بسبب اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.

ونقلت وكالة (إيرنا) عن فدوي قوله “أوامر الزعيم الأعلى التي تخص إنزال عقاب قاسٍ بإسرائيل ثأرا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة.. وستُنفّذ بأفضل صورة ممكنة”.

وأشار إلى أن “اختيار يحيى السنوار لقيادة المكتب السياسي لحركة حماس يعكس استمرار خط المقاومة حتى النهاية”.

وكان خامنئي قال إن إسرائيل أعدّت لنفسها عقابًا قاسيًا عبر اغتيالها إسماعيل هنية، في طهران.

وشدّد خامنئي على أن الثأر لدماء هنية “واجب إيران” لأنه استشهد على أراضيها، معتبرًا أن اغتياله وهو ضيف في طهران يمثّل بداية لعقوبة شديدة على الأعداء.

وفي رسالة إلى رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، أكد قائد فليق القدس العميد إسماعيل قآني أن “الثأر لدم هنية هو واجب مشترك”.

وتترقّب إسرائيل منذ أيّام ردود فعل من إيران وحزب الله على اغتيال هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، وفؤاد شكر القيادي البارز بالحزب في بيروت، خلال اليوم السابق.