الضفة الغربية تمد غزة بوحدات الدم في استجابة لحملة “دمنا واحد” (فيديو)

وصلت 1500 وحدة دم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بتبرع من أهالي الضفة الغربية ضمن حملة أطلقتها وزارة الصحة الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة “رحمة حول العالم”.

وتأتي هذه الخطوة استجابة ملحة للنقص الحاد في وحدات الدم الذي تعانيه وزارة الصحة وأهالي القطاع جراء الحصار والحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مدير المشاريع في مؤسسة (رحمة حول العالم) المهندس معتز عودة “من بعد إطلاق أكثر من مناشدة من قبل وزارة الصحة للعجز الكبير الحاصل في وحدات الدم هنا في قطاع غزة، قامت مؤسسة ‘رحمة حول العالم’ بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية بإطلاق حملة ‘دمنا واحد’ للتبرع بالدم، وكانت نتيجتها الآن أننا استطعنا أن نُدخل كميات كبيرة من وحدات الدم إلى وزارة الصحة هنا جنوبي قطاع غزة، وتم تسليمها اليوم في مجمع ناصر الطبي”.

وذكر عودة أن هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها مؤسسة “رحمة حول العالم” حملة تبرعات بالدم، إذ سبق للمؤسسة أن أدخلت وحدات دم إلى شمالي القطاع بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني.

وأردف مدير المشاريع للمؤسسة “في ظل الأحداث واستمرار نزيف الجرحى المصابين في الحرب، تحتاج وزارة الصحة إلى الكثير من وحدات الدم لهم لإنقاذ حياتهم. وحدات الدم تُعَد سببًا أساسيًّا لإنقاذ مئات المصابين من فقد حياتهم بسبب إصابتهم ونقص وحدات الدم، وخصوصًا أصحاب زمر الدم النادرة لوحدات الدم”.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرضى الهيموفيليا، ضمن الشحنة التي تضمنت وحدات الدم التي وصلت إلى مراكز العلاج في المحافظات الجنوبية.

وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد استهدفت القطاعات الطبية والمستشفيات في عموم قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما سبب نقصًا حادًا في الأدوية والعلاج، لا سيما مع توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين الجرحى إلى المستشفيات بفعل القصف الذي طال المدنيين ومنشآتهم، والذي أدى إلى قتل وجرح عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن الدمار الكارثي الذي طال البنى التحتية، والتسبب بمجاعة غير مسبوقة بسبب الحصار الخانق.