المبعوث الأمريكي: عشرات الآلاف من السودانيين يطالبون بإنهاء الحرب والمجاعة

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، في منشور على منصة إكس، إن هناك عشرات الآلاف من السودانيين الذين يطالبون بإنهاء هذه الحرب والمجاعة” في إشارة إلى الحرب المندلعة بالسودان.

وأضاف المبعوث الأمريكي “بينما تستعد الولايات المتحدة لمحادثات عاجلة لوقف إطلاق النار في السودان الأسبوع المقبل، نعقد اجتماعات نهائية في جدة تستضيفها الحكومة السعودية لإنهاء شهور من المشاورات مع أطراف النزاع والشركاء الإقليميين والخبراء الفنيين”.

وقال “بينما ذلك يجري فإن الأهم من ذلك، عشرات الآلاف من السودانيين الذين يطالبون بإنهاء هذه الحرب والمجاعة”.

