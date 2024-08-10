الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس
حققت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف فوزًا ساحقًا، أمس الجمعة، بتتويجها بالميدالية الذهبية في وزن 66 كيلوغراما ضمن أولمبياد باريس 2024، متخطية الهجوم والاتهامات المتعلقة بهُويتها الجنسية.
وفي ملعب فيليب شاترييه برولان غاروس، تمكنت إيمان من التغلب على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية بنتيجة 5-0 بإجماع الحكام، لتصبح بذلك أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.
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وعند إعلان اسم إيمان كفائزة، انفجرت الجماهير الجزائرية في ملعب رولان غاروس بالصراخ والفرح، إذ وقفت تصفق وتهتف “إيمان، إيمان، إيمان”.
🇩🇿🥇 الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تحرز ذهبية وزن 66 كلغ#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/UWWtsxea9R
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهنئا “كلنا فخر واعتزاز بكِ، أيتها البطلة الأولمبية إيمان..انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر..شكرا لكِ #إيمان_خليف”.
كلنا فخر واعتزاز بكِ، أيتها البطلة الأولمبية إيمان..انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر..شكرا لكِ #إيمان_خليف#تحيا_الجزائر
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 9, 2024
أداء متميز في الجولات
وبدأت الجولة الأولى بحذر، لكن سرعان ما ظهرت مهارات إيمان في توجيه اللكمات الصحيحة إلى وجه ورأس منافستها، ما منحها التفوق في النهاية.
واستمرت إيمان في التفوق خلال الجولة الثانية بتفادي لكمات خصمتها وتوجيه ضربات دقيقة.
وفي الجولة الثالثة، ورغم محاولات اللاعبة الصينية الهجوم، استطاعت إيمان الحفاظ على تفوقها حتى النهاية.
واحتفلت إيمان برقصة النصر مانحة القارة الإفريقية أول ذهبية في الملاكمة النسائيّة، وتوجهت إلى مدربها لتعانقه بشدة بعد الفوز.
🇩🇿👏 مراسم التتويج التاريخي للبطلة الجزائرية إيمان خليف #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/EVVepYXw0M
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024