دول عربية وإسلامية تدين مجزرة حي الدرج في غزة

أدانت دول عربية وإسلامية، ومنظمات، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة، وأسفرت عن أكثر من 100 شهيد.

وقالت الخارجية المصرية إن “استمرار ارتكاب الجرائم الواسعة النطاق، وتعمد إسقاط الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في غزة، دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس”.

موقف دولي لحماية الفلسطينيين

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، إدانتها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة، وقالت إن استمرار الاعتداءات على المدنيين بقطاع غزة “استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وطالبت الخارجية المصرية بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب الجرائم الواسعة النطاق، وتعمد إسقاط أعداد هائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج في غزة، فجر اليوم، وبما أسفر عن ارتقاء أكثر من ١٠٠ فلسطيني وإصابة العشرات، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.… pic.twitter.com/n8cy6wpXq2 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 10, 2024

الأردن يدين

من جانبها اعتبرت الخارجية الأردنية قصف إسرائيل مدرسة التابعين خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وإمعانا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال إن ذلك يأتي في ظل “غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.

أشلاء وجثث ممزقة.. شاهد على مجزرة الفجر في غزة: قالوا الله أكبر صارت الضربة (فيديو)https://t.co/Nn0iFbl1CC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 10, 2024

وأشار سفيان القضاة إلى أن الاستهداف يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وقال إن ذلك مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها.

وفي العراق أدان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قصف مدرسة التابعين في غزة، وقال إن المنطقة تواجه ظروفا بالغة التعقيد تفاقمت مع قسوة ووحشية السلوك العدواني الصهيوني في غزة.

بيان | قطر تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بقطاع غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/k9yOmaY1fR — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 10, 2024

قطر تدين بشدة

من جانبها أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، وعدّته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين.

ودعت قطر، المجتمع الدولي لتوفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

وأكدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/MCTNs7IKNv — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 10, 2024

السعودية تدين بأشد العبارات

وفي السعودية، أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة، بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأكدت السعودية ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال بيان الخارجية السعودية إن “المملكة تستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات”.

الخارجية العمانية:

ندين القصف الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال على مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في غزة.

ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمحاسبة قوات الاحتلال وفرض عقوبات دولية على إسرائيل ووقف تلك الاعتداءات السافرة.

قصف مدرسة في غزة جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

استهداف الاحتلال للمدارس والمنشآت المدنية في غزة يشكل انتهاكات صارخا للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية.

الخارجية اللبنانية:

ندين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين فلسطينيين عُزّل شرق مدينة غزة.

تعمد إسقاط أعداد هائلة من المدنيين كلما تكثفت جهود وقف إطلاق النار يدل على نية إسرائيل إطالة الحرب وتوسيع رقعتها.

ندعو إلى موقف دولي موحد لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية.

كما أدانت الخارجية الإماراتية “بأشد العبارات” استهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

التحرك الحازم من جانب دول العالم الإسلامي

وفي هذا السياق، أدان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني بشدة “الاعتداء الغاشم الذي شنه النظام الإسرائيلي صباح اليوم على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مدرسة التابعين بحي الدرج بغزة، أثناء أدائهم صلاة الفجر”.

واعتبر الكناني “الهجوم الهمجي مثالا واضحا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية في الوقت نفسه”.

وأضاف المتحدث أن السبيل الوحيد للتعامل مع ما وصفه بالنظام الغاشم، هو التحرك الحازم من جانب دول العالم الإسلامي والمحبة للحرية في الدعم العملي للأمة الفلسطينية ونضالاتها المشروعة ومقاومتها ضد الاحتلال.

وقال المتحدث الإيراني إن “الجريمة التي وقعت في المدرسة، مثال واضح وصريح لتهديد السلم والأمن الدوليين”، مطالبًا باتخاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل مجلس الأمن الدولي استنادًا إلى القرار السابع.