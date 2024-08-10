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مجزرة جديدة.. أكثر من 100 شهيد بقصف قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)

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10/8/2024-|آخر تحديث: 10/8/202410:22 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد نحو 100 فلسطيني وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين خلال صلاة الفجر بمدرسة في حي الدرج شرق غزة.

وقالت فرق الدفاع المدني بغزة، إن مداخل مستشفى المعمداني تمتلئ بأشلاء وأجساد ممزقة لم يُعرَف أصحابها؛ جراء مجزرة الاحتلال بحي الدرج.

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وأدانت حركة حماس المجزرة وقالت “جيش العدو يختلق ذرائع واهية لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات وخيام النازحين وكلها أكاذيب مفضوحة لتبرير جرائمه”.

وقالت حركة (فتح) إن “المجزرة الدمويّة الشنعاء التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة، فجر اليوم السبت، تمثّل ذروة الإرهاب والإجرام لدى حكومة الاحتلال الفاشيّة”.

مجزرة جديدة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء المواطنين صلاة الفجر.

وأشارت إلى أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة معظم النازحين في المدرسة، ولم تتمكن فرق الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثامين جميع الشهداء، وهناك مخاوف من ازدياد أعدادهم.

وأوضحت فرق الإنقاذ أن أغلب المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي حالتهم خطيرة جدا، وأن هناك كميات كبيرة من الأشلاء والأجساد الممزقة داخل المستشفى لم يتم التعرف على أصحابها.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لاحق اليوم السبت، بقصفه للمدرسة، زاعما أن أفرادا من حركة حماس استخدموا مقر القيادة بالمدرسة للاختباء.

وباستهداف مدرسة التابعين، يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين، وقصفها الاحتلال في مدينة غزة خلال أسبوع واحد فقط إلى 6.

ويوم الخميس الماضي، استشهد 15 مواطنا وأُصيب العشرات، بينهم أطفال، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود اللتين تؤويان نازحين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية