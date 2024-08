بريطانيا.. مسيرات تندد بالعنصرية وتوقيف شخص بصق على سائق حافلة وشتم المسلمين (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، إلقاء القبض على شخص اعتدى على سائق حافلة في العاصمة لندن، ووجه له عبارات معادية للإسلام، مؤكدة أن المجرم سيمثل أمام القضاء الثلاثاء.

وذكرت شرطة لندن في بيان لها أن المعتدي يدعى مايكل مونغان بصق على سائق حافلة، وووجه الشتائم له.

وأشار البيان إلى أن مونغان لم يُسمح له بالصعود إلى الحافلة لعدم امتلاكه ما يكفي من المال لرحلته، فأهان السائق وهدده من خلال الإدلاء بعبارات معادية للمسلمين، والبصق عدة مرات على مقصورة السائق.

وأكد البيان أن مونغان متهم بإحداث اضطراب عام عنصري، وإلحاق أضرار جنائية، وأنه قبل التهمتين الموجهيتن له. وأوضح البيان أن مونغان سيظل قيد التوقيف إلى حين عرضه أمام المحكمة الثلاثاء المقبل.

والخميس، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لشخص يبصق على سائق حافلة في العاصمة البريطانية لندن، ويصفه بأنه “إرهابي مسلم”، ويضرب على مقصورة السائق بيديه.

وفي ذات السياق، شارك آلاف البريطانيين السبت في مسيرات مناهضة للعنصرية ردا على أعمال عنف اليمين المتطرف التي هزت المملكة المتحدة على مدى أسبوع.

ويوم السبت، نُظمت تظاهرات جديدة في مدن عدة للتنديد بالعنف الأخير المرتبط بكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا. وكان أكبرها في بلفاست، التي شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص، والتي شهدت هذا الأسبوع أعمال عنف وصفتها الشرطة بأنها عنصرية.

All calm at the anti-racism protest in London on Sat other than me trying to catch my breath carrying two heavy backpacks, while walking and talking Dispatch here 👇 pic.twitter.com/vbzoPfXt43

— Milena Veselinovic (@M_Veselinovic) August 10, 2024