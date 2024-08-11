تركيا ترفع الحظر عن “إنستغرام” وألطون يستهل بنعي هنية

بعد أطول فترة حجب تفرضها على منصة تواصل اجتماعي

استهل رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مساء السبت، منشوراته على منصة “إنستغرام” بنعي إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد رفع حظر الوصول إلى التطبيق.

وشارك ألطون، في صفحته صورة لهنية وعلق عليها “نستذكر الشهيد إسماعيل هنية بالرحمة في اليوم العاشر لاستشهاده”.

وأضاف “نضالنا سيستمر بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، حتى تتحرر فلسطين ويُحاسَب من ارتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق الإنسانية”.

وكانت تركيا قد قررت في الثاني من أغسطس/آب حجب “إنستغرام” لعدم امتثالها لقوانين وقواعد البلاد. وبعد حجب إنستغرام، حظرت تركيا أيضًا منصة الألعاب الإلكترونية “روبلوكس” في إجراء يستمر لليلة الرابعة.

واتهم مسؤول تركي كبير المنصة المملوكة لشركة ميتا الأمريكية بـ”الرقابة” وحظر منشورات التعازي بعد اغتيال هنية. ونددت تركيا بالهجمات الإسرائيلية على غزة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وانتقدت ما تصفه بالدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل.

وقبل أيام ندد الرئيس رجب طيب إردوغان بـ”فاشية” مواقع التواصل الاجتماعي إزاء الفلسطينيين، وقال “نواجه فاشية رقمية لا يمكنها أن تسمح حتى بصور الشهداء الفلسطينيين وتحظرها على الفور”.

أطول فترة حظر

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، رفع حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام “بعد تلبية المنصة مطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم”.

وقالت شركة (نت بلوكس) لمراقبة خدمات الإنترنت “تظهر المقاييس المباشرة أنه تجري استعادة خدمات إنستغرام عبر مزودي الإنترنت الرئيسيين في تركيا بعد قيود امتدت لتسعة أيام على مستوى البلاد. وهذا هو أطول حظر تفرضه البلاد على منصة وسائط اجتماعية رئيسية في السنوات القليلة الماضية”.

وتشير منصة البيانات “ستاتيستا” إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة بالعالم في عدد مستخدمي إنستغرام بعد الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا وذلك بأكثر من 57 مليون مستخدم.