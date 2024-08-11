جيش الاحتلال يقصف برجين سكنيين في مدينة حمد شمالي خان يونس (فيديو)

كشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استهداف غارات جوية إسرائيلية برجين سكنيين في مدينة حمد شمالي خان يونس في قطاع غزة، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة في سماء المنطقة.

ويُظهر مقطع “فيديو” مشاهد الدمار في أعقاب الغارات، ويوثق حالة الذعر والخوف التي انتابت المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين هرعوا بعيدًا عن موقع الاستهداف.

ووفقًا لشهود عيان، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين في الغارات التي استهدفت مدينة حمد، التي تشهد عملية إخلاء واسعة خشية عملية عسكرية جديدة.

نزوح مستمر

وفي الأثناء، أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة تتبعتها الجزيرة في المدة بين 24 مايو/أيار و9 أغسطس/آب الجاري، اكتظاظ النازحين بشكل كبير في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة نفسها التي تشملها أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية.

وتبين الصور اكتظاظ البلوك 36 (وفق خريطة الجيش الإسرائيلي) الذي يشمل مدينة حمد السكنية وبعض الأراضي الزراعية المكتظة بالنازحين بمحيطها، حيث تصاعد توافد عشرات الآلاف إلى هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي وحتى أغسطس/آب الحالي على اعتبارها ضمن المنطقة الإنسانية.

كما شهدت مدينة خان يونس على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حركة نزوح مكثفة من شرق المدينة، وصعّد الجيش الإسرائيلي من تهديداته لسكان وسط خان يونس الليلة الماضية وأجبرهم على النزوح في ساعات الليلة.