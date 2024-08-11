شهود عيان يروون لحظات المجزرة المروعة في مدرسة التابعين وسط غزة (فيديو)

لحظات مروعة عاشها النازحون في مدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج وسط مدينة غزة، فجر السبت، بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة وفقدان العشرات.

ورصدت عدسة الجزيرة مباشر روايات شهود عيان على هذه المجزرة الكبيرة، حيث قال النازح محمد فايز “اللي صار إننا كنا قاعدين بنصلي الصبح، وضربوا علينا أول صاروخ لقينا جثث حوالينا”.

وتابع فايز “وضربوا كمان صاروخين، ومات حوالي 180 شهيد، ورفعنا جثامين شباب وبنات، ورفعنا جثامين أسر كاملة نازحة هنا”.

ووجَّه فايز رسالة إلى العالم قائلًا “أنا بحكي كلمة واحدة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ورسالتي أن الناس تساعدنا وتساعد أمة محمد”.

وفي السياق ذاته، قالت النازحة المُسنة زينب الجعبري إن العائلات وجميع النازحين فوجئوا بقصف الاحتلال للمصلى في مدرسة التابعين بحي الدرج.

وأضافت للجزيرة مباشر “ولادنا كلهم كانوا في المصلى، اللي بيصلي، واللي بيذكر ربنا، واللي نايم، وسمعنا أصوات وقالوا ضربوا عليهم 3 صواريخ”.

وأكملت “رحنا لقينا نار وإسعاف، وطلع من عندنا شهداء ومصابين، والمصلى لا يوجد فيه مقاومين، كلنا نازحين، آلاف النازحين هنا”.

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر باستهدافه المدرسة، وزعم أن “أفراد حماس استخدموا مقر القيادة بالمدرسة للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل”.

بينما قال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي “استهدف طابقين في مدرسة التابعين، الأول كان يؤوي النساء النازحات والأطفال، أما الطابق الأرضي فهو عبارة عن مصلى للنازحين”.

وأضاف بصل “مدرسة التابعين تؤوي أكثر من 6 آلاف نازح ذهبوا إليها بعد تدمير منازلهم في أكثر من منطقة بقطاع غزة”، لافتًا إلى أن الاحتلال استهدف 13 مركزًا لإيواء النازحين في أنحاء القطاع منذ بداية أغسطس/آب الجاري.