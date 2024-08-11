لا ملبس ولا مأكل ولا مشرب.. نازحو الفاشر غربي السودان يعانون ظروفا قاسية فاقمتها الأمطار (فيديو)

تعاني نحو 800 ألف أسرة في مخيم زمزم للنازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان، أوضاعًا إنسانية بالغة التعقيد في ظل عدم توفر الغذاء ومياه الشرب.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، المآسي التي يعيشها النازحون داخل مخيم زمزم، التي تفاقمت لتشمل عدم توفر خيام تقيهم من الأمطار الموسمية مع بداية فصل الخريف.

وقالت أم رضوى غانم، التي نزحت بممتلكات قليلة جدًا، إنهم في المخيم يعانون من نقص الغذاء وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والمراكز الصحية في ظل انتشار الأمراض نتيجة لتراكم مياه الأمطار في باحات المعسكر.

وتابعت السيدة: “نعاني من الناحية الصحية، البعوض والذباب والناموس منتشرين بكثرة، ولا توجد حمامات إضافة إلى انعدام الغذاء بسبب قطع قوات الدعم السريع للطرق التموينية”.

في السياق ذاته، تحدثت السيدة اعتدال إسحاق باكية على أوضاعهم في المخيم بقولها: “من بعد ضربة الوحدة الأخيرة طلعنا دون ملبس ومشرب ومأكل، نتمنى من المنظمات أن تدعمنا”.

من جهته، تحدث هارون بخيت، مشرف الإعلام في معسكر زمزم للنازحين، عن معاناة 800 ألف أسرة نازحة تسكن في 36 مركز إيواء تحت مسؤوليتهم.

وأضاف هارون عن الدراسات التي أجراها فريقهم لتقصي أوضاع النازحين في المعسكر: “وجدنا أنهم في أمس الحاجة للغذاء، إضافة إلى (المشمعات) لحمايتهم من الأمطار التي سببت سيول أغرقت المنازل وأخرجت أكثر من 16 مركز من الخدمة”.

وفي ظل تلك الأوضاع المتردية، ناشد النازحون الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية، بالإسراع في الوصول لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم لتلافي تفاقم أزمتهم.

فيما أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أن مخيم زمزم الواقع على بعد 15 كيلو مترًا جنوب غربي العاصمة الفاشر، منطقة مجاعة من المرحلة الخامسة للتصنيف الدولي للجوع.