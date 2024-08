هجوم على حملة ترامب الانتخابية بسبب أغنية فيلم “تيتانيك”

أعلنت المغنية الكندية، سيلين ديون، أمس السبت، أن استخدام أغنيتها الشهيرة “قلبي سيستمر” (My Heart Will Go On) من فيلم “تيتانيك” في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، في مونتانا، تم دون الحصول على إذن مسبق منها.

وأكدت ديون عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي أن “هذا الاستخدام لم يحصل على أي تصريح رسمي”، مضيفة أنها لا تدعم هذا الاستخدام أو أي استخدام مشابه لأغنيتها.

وتم تشغيل الأغنية ومقطع الفيديو الخاص بها في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق، في بوزيمان بولاية مونتانا، يوم الجمعة، على الشاشة الكبيرة بالقرب من المسرح.

ويأتي ذلك بعد عودة ديون الناجحة إلى الغناء المباشر، الشهر الماضي، عندما اختتمت حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس وسط معركتها مع مرض (متلازمة الشخص المتصلب).

وأعرب فريق سيلين ديون وشركة إنتاج أعمالها “سوني ميوزيك إنترتينمنت كندا” عن احتجاجهما على ما وصفاه بـ”الاستخدام غير المأذون به” خلال “لقاء انتخابي ضمن حملة دونالد ترامب” ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس في مونتانا، مساء الجمعة، لأغنية “ماي هارت ويل غو أون” المصوّرة وموسيقاها وصورة النجمة وهي تغنيها.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER

— Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024