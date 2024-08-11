يتحركون بلا وجهة.. موجة نزوح جديدة للفلسطينيين من مدينة حمد في خان يونس (فيديو)

يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من موجة نزوح جديدة بفعل الحرب الإسرائيلية والتهديدات باستهداف المناطق السكنية والمدنية من بداية الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تجدد النزوح يأتي بعد أن تحركت مئات العائلات الفلسطينية مرة أخرى من مدينة حمد شمالي خان يونس صباح اليوم الأحد، عقب إلقاء جيش الاحتلال منشورات تطالبهم بالإخلاء الفوري قبل قصف مناطقهم بحسب شهود العيان من النازحين.

وقال أحد النازحين، ويدعى أبو خليل: “اللي حصل إنه كنا نايمين، أطفال ونساء آمنين، وتفاجأنا بإلقاء مناشير تطالبنا بالإخلاء الفوري، وقصف عدة أبراج، الصواريخ تنهال من السماء، وزي ما انت شايف، الناس مش عارفة وين بدها تروح، إلى الشمال أو إلى الجنوب، الناس عرايا، خرجت من بيوتها ولم يأخذوا معهم إلا الشيء الخفيف، وكما ترى الشمس قاتلة للأطفال، ولا يعرفون أين يذهبون، إن توجهوا للبحر فلهيب الشمس، وإذا توجهوا للجنوب فالاحتلال لا زال هناك، إلى أين نتوجه!؟”.

وطالب أبو خليل ما أسماه العالم الحر بأن يكفوا الاحتلال وأن يوقفوه، ويرفعوا يده عن الشعب الفلسطيني ووقف إراقة دمائه، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأبنية السكنية في المدينة، إضافة لمدرسة حمد المأهولة بالسكان والنازحين.

من جهته قال الشاب الفلسطيني محمد عرب: “الليلة كنا في المدينة، أجانا أمر إخلاء لكل السكان بأن نخرج منها (يقصد مدينة حمد)، وأن نتجه باتجاه البحر، وأنا مش عارف وين أروح أو وين اطلع، مش لاقي مواصلات، والمواصلات غالية، يعني التوكتوك بده عالنقلة 1000 أو 2000 شيقل ليوديني بس عالبحر”.

في السياق، قال نبيل النحال، وهو نازح من معسكر جباليا للجزيرة مباشر إنه نزح مع أسرته أكثر من 10 مرات، مضيفًا: “الليلة بلغوا (يقصد الجيش الإسرائيلي) إنهم بدهم يدخلوا مدينة حمد وأبراج 36، ومش عارفين وين بدنا نروح أو نيجي، حسبي الله هو نعم الوكيل على كل ظالم”.

وتتواصل موجات النزوح الفلسطينية من مختلف محافظات قطاع غزة ومدنه ومناطقه وإليه من بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس التي تعج بآلاف النازحين، إضافة للتسبب بمجاعة كارثية بسبب الحصار الذي اشتد مع بداية الحرب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية دولية وأممية.